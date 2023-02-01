الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: لا يمكن السماح بقصف المناطق الروسية من أوكرانيا

بوتين
بوتين

قالو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، انه لا يمكن السماح بقصف المناطق الروسية من أوكرانيا وعلى وزارة الدفاع التصرف، وفق شبكة سكاي نيوز الاخبارية.

ودعا بوتين حكومته،  الثلاثاء، بالتفاوض مع "مينسك" لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.

وكلف بوتين وزيري الدفاع والخارجية، في منشور رسمي، بالتفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

قاعدة خلفية للقوات الروسية 

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وشكلت بيلاروسيا، قاعدة خلفية للقوات الروسية في الهجوم الذي شنّته ضدّ أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي، إلا أن جيش بيلاروسيا امتنع حتى الآن، عن الانخراط في القتال على الأراضي الأوكرانية.

قوة عسكرية مشتركة

وفي منتصف أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا وروسيا عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة بمهام دفاعية فقط.

وبعد أسبوع من الإعلان، وصلت أول دفعة من الجنود الروس، إلى بيلاروسيا.

وبحسب وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها يوم 16 أكتوبر: "وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروسيا"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.

وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة ردًا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد.

ويجري البلدان باستمرار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، مما يثير بانتظام تكهّنات باحتمالية انخراط الجيش البيلاروسي في الحرب التي يخوضها حليفه في أوكرانيا.
 وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفى بيسكوف وجود خطط لإجراء مفاوضات بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، حول الأزمة الأوكرانية، وذلك وفق قناة «روسيا اليوم».

وأكد الكرملين، الأربعاء، أن إرسال الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيصعد التوترات، لكنه لن يمنع موسكو من تحقيق أهدافها.

وأفادت "رويترز" في وقت سابق الأربعاء نقلاً عن مسئولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن لأول مرة سلاحاً بعيد المدى.

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