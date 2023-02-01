الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يستقبل سفيرة دولة كوبا لدى مصر لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، "تانيا أجيار فرنانديز" سفيرة دولة كوبا لدى مصر، لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لسفيرة دولة كوبا لدى مصر على حرصها الدائم على تعزيز آفاق التعاون وخلق فرص جديدة في كل المجالات الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

IMG-20230201-WA0062

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول زيارة الوفد الكوبي من أخصائيي الرعاية الأساسية بوزارة الصحة العامة في دولة كوبا لمصر، والتي تتضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية ووحدات الرعاية الأساسية والاطلاع على برامج الرعاية الأولية والخدمات الصحية المقدمة بمنشآت ووحدات الرعاية الأساسية، لتعزيز سبل التعاون وتحقيق أقصى استفادة من خبرات الجانب الكوبي في هذا المجال.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الجانبين ناقشا نتائج زيارة الوفد برئاسة نائب وزير الصحة الكوبي لمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة إيبيكو للأدوية، لبحث التعاون ونقل الخبرات المصرية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات وتصدير الأدوية لدولة كوبا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها محليًا.

IMG-20230201-WA0061

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أهمية مد جسور التعاون وخلق شراكات استراتيجية واعدة بين الدولتين في كل المجالات الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية والصحة العامة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع قدم وزير الصحة والسكان درع شرفي لسفيرة دولة كوبا لدى مصر، وذلك تقديرًا لمجهوداتها المبذولة لدعم الشراكات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وزير الصحة سفيرة دولة كوبا سبل التعاون القطاع الصحي آفاق التعاون الخدمات الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

صور

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس تشاد يزور إسرائيل لأول مرة منذ 2018

«اليونيفيل» تسعى لتسهيل مباحثات بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى

محمود عباس: الشعب الفلسطينى لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأبد