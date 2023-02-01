وزير الصحة يستقبل سفيرة دولة كوبا لدى مصر لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، "تانيا أجيار فرنانديز" سفيرة دولة كوبا لدى مصر، لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لسفيرة دولة كوبا لدى مصر على حرصها الدائم على تعزيز آفاق التعاون وخلق فرص جديدة في كل المجالات الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول زيارة الوفد الكوبي من أخصائيي الرعاية الأساسية بوزارة الصحة العامة في دولة كوبا لمصر، والتي تتضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية ووحدات الرعاية الأساسية والاطلاع على برامج الرعاية الأولية والخدمات الصحية المقدمة بمنشآت ووحدات الرعاية الأساسية، لتعزيز سبل التعاون وتحقيق أقصى استفادة من خبرات الجانب الكوبي في هذا المجال.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الجانبين ناقشا نتائج زيارة الوفد برئاسة نائب وزير الصحة الكوبي لمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة إيبيكو للأدوية، لبحث التعاون ونقل الخبرات المصرية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات وتصدير الأدوية لدولة كوبا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها محليًا.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أهمية مد جسور التعاون وخلق شراكات استراتيجية واعدة بين الدولتين في كل المجالات الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية والصحة العامة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع قدم وزير الصحة والسكان درع شرفي لسفيرة دولة كوبا لدى مصر، وذلك تقديرًا لمجهوداتها المبذولة لدعم الشراكات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.