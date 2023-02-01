إصابة 3 أطفال في حريق منزل بقنا

أُصيب 3 أطفال، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل منزل في جزيرة الدوم، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب حريق داخل منزل في جزيرة الدوم بمركز أبوتشت، وأسفرت الواقعة عن إصابة 3 أطفال رضع.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من: "سارة طارق عبدالحميد، تبلغ من العمر عامين، بضيق في التنفس، وحاتم طارق عبدالحميد، يبلغ من العمر عام واحد، ضيق في التنفس، وأحمد محمد عبداللاه، 6 شهور، ضيق في التنفس، إثر نشوب حريق داخل منزل في جزيرة الدوم بمركز أبوتشت.

وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بقنا قبل امتداده للأماكن المجاورة وتقرر نقل الأطفال إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.