الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل الحكم على قاتل عمه وإشعال النيران بجثته بالشرقية لأول مارس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، اليوم الأربعاء، الحكم على الشاب المتهم بقتل عمه وإضرام النيران بجثته لخلافات عائلية، إلى جلسة الأول من مارس المقبل.

وتعود أحداث القضية رقم 406 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 22 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما أحال المحامى العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية،" أيمن. م "، 35 عاما، إلى المحاكمة الجنائية، لقتله عمدًا المجنى عليه ربيع أحمد محمد الحياني مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء.

وتبين من أمر الإحالة أن المجنى عليه دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه، وذلك لتوصيل مبلغ مالية خاصة بالإيجار، فقام المتهم بسبب خلافات عائلية بقتله بالتعدى على عليه طعناً وإضرام النيران بجثمانه فلفظ أنفاسه.

أحداث القضية الحكم الشرقية محكمة جنايات الزقازيق إضرام النيران خلافات عائلية

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