ظهروا في معرض الكتاب.. من هم قبائل الـ «بوجا»

عادة ما يكون معرض القاهرة الدولي للكتاب، مكانًا لاستقبال كل الثقافات المصرية والعربية المختلفة، سواء عبر الكتب أو الندوات أو حتى الرقصات التي تدور في أرجاء المعرض منذ بدايته.

وفي دورته لهذا العام، ظهرت فرقة من أهل قبيلة البجا في معرض الكتاب، بزيهم المميز، والذي يشبه إلى حد كبير ملابس أهل النوبة مع اختلافات بسيطة.

بوجا

يزيد عددهم عن المليوني نسمة، ويدعى بالعربية «بوجا» هو أحد الشعوب البدوية ويعيشون في الجبال بين البحر الأحمر والأنهار المتفرعة من نهر النيل الكبير، وهم من الشعوب الأصلية، حيث ينحدرون من سلالة عاشت في نفس المناطق من حوالي ٤ آلاف عام قبل الميلاد، وتشير بعض الوثائق إلى أن التاريخ يسبق هذا.

سكان «بوجا» يتحدثون الـ «وسخية» يسمونها إلى Bedawi، والبعض يتكلم Tigre؛ والكثيرون يتحدثون العربية أيضًا، تحول الكثيرون إلى المسيحية في القرن السادس، لكن معظمهم كانوا مسلمين، و يفضل معظم الـ «بوجا» العيش بصرف النظر عن جيرانهم ، ويقال إن العديد منهم غير مبالين بالتجارة والتحديث.

يتحرك الـ «بوجا» على مسافات شاسعة مع قطعانهم ورقائق الماشية والجمال على منتجاتهم - من البلاغ والزبدة واللحوم - يعيشون بالكامل تقريبًا مما تنتجه أيديهم.

اتبعت الـ «بوجا» أسلوب حياة بدوي، في الغالب كرعاة للإبل، ولكن في أربعينيات القرن الماضي جذبت المشاريع الاقتصادية الاستعمارية مجموعات مختلفة من خارج المنطقة عندما تم إدخال الزراعة الآلية في الأربعينيات، والأهم من ذلك، نتيجة لبناء سد أسوان في الفترة من 1964 إلى 2007 ، تم إعادة توطين بعض سكان النوبيين في وادي حيفا في الجزء الجنوبي الغربي من أراضي باجة.

تعرضت الـ «بوجا» بشكل خاص للجفاف في السبعينيات، وبالتالي حولوا مصدر رزقهم من تربية الجمال إلى تربية الحيوانات الصغيرة والعمل في بورتسودان كعاملين في الرصيف وعمال آخرين.

وتسببت موجات الجفاف المدمرة الأخرى في الثمانينيات في هجرة أعداد كبيرة من قطعان البجا مع خسائر تقدر بنحو 80 في المائة من ثروتها الحيوانية.