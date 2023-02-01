الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة بنها الأهلية يحصدون مراكز متقدمة في أسبوع إعداد قادة الجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حصول طلاب جامعة بنها الأهلية على مراكز متقدمة خلال فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية والذي عُقِد في رحاب جامعة الجلالة بمشاركة 20 جامعة أهلية وتكنولوجية وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

حيث فاز الطالب يحيي هشام عبدالعزيز، الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بالمركز الثاني في مسابقة العزف الفردي، وفازت الطالبة منة الله هاني شاكر، الفرقة الأولي بكلية الطب البشري بالمركز الثالث في التنس الأرضي، وفاز الطالب يوسف السيد محمد عبده الفرقة الأولي كلية الطب البشري بالمركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية مجال الرسم، كما فازت الجامعة بالمركز الرابع في كرة القدم الخماسية.

من جانبه، قدّم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مشاركة طلاب جامعة بنها الأهلية، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة المهتمة بثقل شخصية الطالب وبنائها على نحو متكامل يجمع بين المهارات العلمية والشخصية عن طريق تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها الفردية والجماعية وبمختلف مجالاتها.

وأضاف سوسة، أن الجامعة لا تألوا جهدًا في اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة محفزة للمبدعين والنوابغ فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

كما قدّم رئيس جامعة بنها التهنئة للطلاب الفائزين، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري المرافق لهم على مجهوداتهم العظيمة وحسن تمثيلهم للجامعة فى المسابقة وجميع المحافل والمناسبات.

جدير بالذكر أن أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية شارك فيها 700 طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما  تضمن  الأسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضي وكرة قدم خماسية - تنس طاولة التنس الأرضي كما يضم النشاط الثقافى دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال مسابقة الشطرنج ومسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.

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وائل لطفي

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