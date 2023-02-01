«زراعة بني سويف» توزع 93 ألفًا و732 كارتًا ذكيًا على الفلاحين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ،باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 21 حتى 27 من يناير الماضي"، والذي تضمن الإشارة إلى إشراف المديرية على متابعة أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصول الفول والقمح، والتي قامت بتنفيذ ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية المعتمدة في هذه المرحلة من حياة محصول القمح بمركز الواسطى،كما تم زيارة الحقول الإرشادية للفول البلدي والقمح بالمركز،ضمن مشروع الزراعات المبتكرة ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة.

وتضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت أكثر من 215ألف فدان محاصيل حقلية كالقمح، البرسيم، البنجر، البصل، الثوم، الفول، الحمص، الحلبة، قصب السكر، الحدائق و28 ألف فدان محاصيل خضر طماطم، بطاطس، باذنجان، كرنب،جزر، لفت، سبانخ، فاصوليا، بسلة، كرات، فلفل، وأكثر من 8 آلاف فدان من المحاصيل الطبية والعطرية شيح، نعناع، عتر، شبت، بقدونس، كسبرة، كرفس، كلانديولا، ينسون، ياسمين.

فيما بلغ إجمالي كروت الفلاح التي تم توزيعها 93 ألف و732 كارت، فيما يتواجد بالبنك الزراعي 23098كارت ، في حين بلغ عدد الكروت التي تم طبعها 133 ألف و640 كارت،بينما يصل إجمالي عدد الحائزين ممن لديهم حيازات زراعية إلى 273 ألفًا و244 حائزاً في الوقت الذي بلغ إجمالي ما تم تسجيله على المنظومة 205 ألفًا و112.

في حين تم المرور على الجمعيات الزراعية بقرى بني هاني ومعصرة نعسان للاطمئنان على أرصدة الأسمدة الزراعية، والوقوف على نسب ما تم صرفه منذ بداية الموسم الشتوي، والتأكد من صلاحية مخازن الأسمدة، وتذليل أي عقبات في عملية الصرف، مع التشديد على مديري الجمعيات الزراعية بضرورة تسجيل المزارعين على منظومة كارت الفلاح.

هذا وقد تم متابعة حالة الري بعد السدة الشتوية التي انتهت في 20 من يناير 2023، والانتظام في في أدوار المناوبة بين الأحواض الزراعية والحقول، كما تم زيارة الحقول الزراعية بقرى رياض باشا مركز بني سويف، وقرية تلت بالفشن والضباعنة بمركز ببا، للاطمئنان على زراعات بنجر السكر بتلك القرى، بجانب تنفيذ زيارات ميدانية لفحص الإصابة بدودة الحشد وعمل حملات لضبط السوق المحلي بالمرور على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات ببعض قرى المحافظة.