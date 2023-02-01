طوابير على كتابة الاسم بالخط العربى فى ركن الأزهر بمعرض الكتاب (صور)

شهد ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، زحامًا كبيرًا من جمهور المعرض.

ووقف روّاد المعرض في طوابير، الأول للرجال والثاني للسيدات، لكتابة أسمائهم على ورقة وفرها الركن بالخط العربي بخط الدكتور محمد العربي، الدكتور بجامعة الأزهر.

وقال "العربي" إن رواد الركن يقفون كل يوم بالطوابير في انتظار دورهم لكتابة أسمائهم بالخط العربي، مضيفًا أن الركن يقدم هذه الخدمة بالمجان لرواد المعرض.

ويُقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

جناح الأزهر الشريف

جناح الأزهر الشريف

جناح الأزهر الشريف