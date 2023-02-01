الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس «فيفا» يكشف عن ميزة جديدة فى تقنية الفار خلال مونديال الأندية

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، عن تجربة جديدة لتقنية «الفار» ستستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية الذي ينطلق مساء اليوم في المغرب.

وأعلن إنفانتينو على هامش مؤتمر الإعلان عن الفائز باستضافة كأس آسيا، عن ميزة جديدة في var سيتم استخدامها لأول مرة في كأس العالم للأندية  للمرة الأولى، حيث سيتحدث الحكم مباشرة إلى الجماهير في الملعب والمشاهدين في التلفاز في المنزل من خلال الميكروفون لتوضيح سبب اتخاذ القرار.

موعد مباراة الأهلى ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية 

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة" في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية 

ستُذاع مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، عبر مجموعة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD السعودية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من المسابقة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية والإفريقية مشاركة في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل.

ويطمح الأهلي للمضي قدمًا في المسابقة وتحقيق إنجاز يفوق المركز الثالث والميدالية البرونزية التي حصل عليها في نسخ 2006 و2020 و2021.

في المقابل، يرغب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا ومحاولة تخطي عقبة الأهلي، والتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلى وأوكلاند سيتى 

وتُعد هذه المواجهة الثانية التي يلتقي فيها فريق الأهلي بنظيره أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة المسابقة عام 2006 باليابان، حيث حسمها الفريق الأحمر لصالحه 2 -0، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي الأسبق مانويل جوزيه.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت المقبل، على نفس الملعب.

جياني إنفانتينو فيفا الفار كأس العالم للأندية var

رئيس التحرير

وائل لطفي

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