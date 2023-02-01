الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«في حب زكي رستم».. كتاب يرصد أدق التفاصيل عن حياة الفنان

زكي رستم
زكي رستم

ظهر في كتاب عن الفنان زكي رستم، داخل أحد دور النشر، في قاعة واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتحدث الكتاب عن السيرة الذاتية للفنان زكي رستم تحت عنوان " في حب زكي رستم" للكاتب مصطفي بيومي.

ويتعرض الكتاب لأدق التفاصيل عن حياة الفنان زكي رستم وكيف بدأ مسيرته الفنية وتفاصيل عن حياته الشخصية.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .

زكي رستم معرض الكتاب ٢٠٢٣ مصطفى بيومي معرض الكتاب

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وائل لطفي

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