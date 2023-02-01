الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 70 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام بالغربية

تحصين
تحصين

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم  الأربعاء، 70 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  174 ألفا و697 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وناشدت المديرية، المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بـ 134 وحدة بيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.

تحصين المملكة المتحدة الف رأس ماشية الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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