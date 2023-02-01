الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها الدولية من مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة

مصر للطيران
مصر للطيران

استأنفت شركة مصر للطيران، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المرحلة الثالثة والأخيرة من عودة الرحلات الدولية والتى كان قد تم نقلها إلى مبنى الركاب رقم 2، لحين انتهاء أعمال تطوير نظام تداول الحقائب بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ولتسهيل إجراءات السفر على المسافرين على رحلاتها دون تأخير وتخفيفاً للتكدس داخل الصالات.

وقررت مصر للطيران عودة إقلاع رحلات كل من (مدريد -برشلونة-ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين) إلى مبنى الركاب رقم 3، وعودة وصول رحلات ألمانيا (فرانكفورت - ميونخ - دوسلدورف - برلين) إلى مبني الركاب رقم 3 وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.

وكانت مصر للطيران استأنفت الشهر الماضي إقلاع رحلات كل من (الكويت -دبي- باريس - تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو) ورحلات كل من (چنيڤ - أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا - بودابست) إلى مبنى الركاب رقم 3  عقب إنتهاء أعمال تطوير نظام تداول الحقائب بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

يذكر أن وزارة الطيران المدني، كانت قد أجرت أعمال تطوير لمنظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي بما يسهم في زيادة سعة منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي لتصل إلى 12 ألف حقيبة في الساعة بدلا من 4800 حقيبة في الساعة قبل تنفيذ المشروع، وزيادة قدرة تخزين حقائب الترانزيت داخل النظام لتصل إلى 1200 حقيبة بدلاً من 125 حقيبة، وتحديث أجهزة قارئ الحقائب التلقائي(ATR) وربطها بنظام تداول الحقائب(BHS) وإضافة خاصية(RFID) لها، بالإضافة إلى توفير أجهزة(HHT) حديثة لقراءة الحقائب قبل تحميلها على الطائرات، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بمطار القاهرة الدولى. 
 

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