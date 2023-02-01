مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار أمام مزلقان قرية جهينة البحرية بنطاق مركز فاقوس في محافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة فاقوس، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث مصرع شخص على مزلقان جهينة البحرية.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "السيد. ع"، 58 عاما، مقيم جهينة البحرية، أسفل عجلات قطار، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى إلى مستشفى فاقوس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.