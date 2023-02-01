الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي خلال فبراير 2023.. حلم البرونزية وقمة الإسماعيلي والأميرة السمراء

الأهلي
الأهلي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فبراير 2023، بالعديد من التحديات الصعبة والحاسمة في مسيرته المحلية والإفريقية والعالمية.

مواعيد مباريات الأهلي في فبراير 2023

وهو ما جعل جماهيره وعشاقه ومسئولوه، ينتظره هذا الشهر بفارغ الصبر، ليكمل سلسلة الفرح والانتصارات، التي سيطرت على أجواء الفريق مع بداية عام 2023 وحتى الآن، كما حدث خلال يناير الماضي.

ويرصد لكم «الدستور» في التقرير التالي، مواعيد مباريات النادي الأهلي في فبراير 2023.

حلم البرونزية

بحثا عن حلم الحصول على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، في إنجاز فريدا إذا تحقق، سيكون من الصعب تكراره الفترة المقبلة، يستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية، الليلة، تحديدا في تمام التاسعة مساء، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ستاد طنجة بالمغرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من البطولة العالمية.

وفي حالة تخطي المارد الأحمر لبطل نيوزيلندي، سيواجه سياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور التالي يوم 4 فبراير الحالي.

ويشارك الأهلي في مونديال العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث كانت أفضل انجازاته الحصول على البرونزية في ثلاث مناسبات الأولى 2026 و2020 و2021.

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قمة الإسماعيلي ومقبرة أسوان

عقب انتهاء الأهلي من الحدث العالمي، يعود الفريق مجددًا لأجواء المحلية، حيث ينتظره قمة قوية للغاية أمام الإسماعيلي، يوم 14 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز في افتتاحية الدور الثاني للمسابقة (موسم 2022/2023).

أما في الجولة التاسعة عشر، يطير المارد الأحمر إلى اقصاء جنوب الصعيد، لملاقاة أسوان على ملعبه، الذي أصبح بمثابة مقبرة للفرق الكبيرة هذا الموسم، وذلك يوم 20 من الشهر الجاري.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من 11 انتصار و4 تعادلات، بينما يظل المارد الأحمر الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

ويمتلك مباراتين مؤجلتين أمام حرس الحدود والمقاولون العرب في الجولتين الـ16 و17 على الترتيب، يقامان في وقت لاحق، عقب انتهاء مشاركة بطل مصر من مونديال الأندية.

استعادة الأميرة السمراء

يستهل الأهلي رحلة استعادة عرش الأميرة السمراء، بمواجهتي في غاية القوة، الأولى عندما يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره الهلال السوداني، يوم 18 فبراير الحالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أما في الجولة الثالثة، في مواجهة أصبحت متكررة كالعادة على مدار السنوات الأخيرة «تحديدا خلال مرحلة المجموعات»، يستضيف الأهلي فريق صندوانز الجنوب إفريقي، يوم 25 من الشهر ذاته، في إطار منافسات المسابقة القارية.

بينما تأجيل مواجهة الأهلي في الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني، بسبب انشغال الأحمر بمونديال الأندية، على أن تقام في وقت لاحق.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الثانية بجوار فرق الهلال السوداني وصندوانز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

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