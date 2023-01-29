الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على فيوتشر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

واختارت رابطة الأندية الدولي التونسي سيف الدين الجزيري أفضل لاعب في مباراة فيوتشر.

الجزيري أحرز هدفي فوز الزمالك أمام فيوتشر، ليقود القلعة البيضاء للعودة إلى الانتصارات الغائبة عن الفارس الأبيض منذ بداية العام الحالي.

ورفع الزمالك رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع.
 

رابطة الأندية المحترفة الزمالك فريق فيوتشر الدورى المصرى

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