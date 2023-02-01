موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 وتاريخ المواجهات

موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما بالمسابقة، المُقامة في المغرب.

موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة" في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ستُذاع مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، عبر مجموعة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD السعودية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من المسابقة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية والإفريقية مشاركة في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل.

ويطمح الأهلي للمضي قدمًا في المسابقة وتحقيق إنجاز يفوق المركز الثالث والميدالية البرونزية التي حصل عليها في نسخ 2006 و2020 و2021.

في المقابل، يرغب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا ومحاولة تخطي عقبة الأهلي، والتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي وأوكلاند سيتي

وتُعد هذه المواجهة الثانية التي يلتقي فيها فريق الأهلي بنظيره أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة المسابقة عام 2006 باليابان، حيث حسمها الفريق الأحمر لصالحه 2 -0، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي الأسبق مانويل جوزيه.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، بنظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت المقبل، على نفس الملعب.