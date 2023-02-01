ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يختم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأول في عام 2023 اليوم 1 فبراير، وتتوجه الأنظار نحو قراره بشأن رفع سعر الفائدة.

وسجلت سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.64%، ليصل 23.140.1 ألف دولار، كما قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.29% دولار مسجلة 1.583.22 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 4.85% لتسجل 0.3867 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 72. 0% لتسجل 887. 23 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفع بنحو 1.03%، لتصل إلى مستويات 0.092691 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 0.77% إلى مستويات 0.01171 دولار، وارتفعت العقود الذكية AV AX في حدود 0.41% إلى مستويات قرب 19.58 دولار.

كما ارتفعت عملة "تيرا" بنسبة 64. 4% إلى مستويات 0.001709 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 11. 2% إلى مستويات 9174 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 3.58% إلى مستويات 0.40361 دولار.

تفاؤل المستثمرين بتخفيف سياسة التشديد النقدي

ويذكر انه تشهد أسعار العملات الرقمية منذ بداية المزيد من المكاسب لتستكمل ما بدأته من ارتفاع خلال الشهر المنتهي ، إذا ما قام الفيدرالي بالتوقف عن سياسته المتشددة تجاه رفع أسعار الفائدة.

كما حققت العملات الرقمية قدر كبير من المكاسب مع بداية عام 2023 الجاري، ويعود ذلك لتفاؤل المستثمرين وتطلعاتهم بتخفيف سياسة التشديد النقدي، هذه السياسة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي برئاسة جيروم باول، معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية لتتراوح بين 5 و5.5% خلال عام 2023 الجاري.

ويتفائل المستثمرين بتخفيف سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثر تلك البيانات.