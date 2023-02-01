نائب محافظ البحيرة تشرف على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

أكد الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة والأطقم للمتابعة، والإشراف على كافة جهود رفع آثار موجة الطقس السيىء الحالية والمستمرة على مدار ٢٤ ساعة.

ولفتت إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً، وأنه رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة، ويتم رفع المياة أولاً بأول.

جاء ذلك خلال إشرافها على أعمال رفع المياة بكفر الدوار بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، حيث استمرت الأعمال حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة معدات الوحدة المحلية وشركة المياه والحماية المدنية وتم رفع تراكمات مياة الأمطار، بالشوارع ومداخل المدينة واسفل الكبارى.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والاستنفار التام وجاهزية كافة الأطقم والمعدات، مؤكدة على توفير ودعم المحافظة للمركز بكافة المعدات والأطقم اللازمة للتعامل والتدخل لرفع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.