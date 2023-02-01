البرلمان البيروفي يفشل في التواصل لخطة لتقريب موعد الانتخابات

أخفق البرلمان البيروفي مجدداً ، في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أقر البرلمان تقريب الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2026 لتكون في أبريل من العام المقبل 2024، لكن استمرار التظاهرات دفع الرئيسة دينا بولوارتي إلى اقتراح إجراء الانتخابات هذا العام 2023.

وتنطلق في بيرو تظاهرات شبه يومية تطالب بإجراء انتخابات فورية، ووضع دستور جديد، أسفرت حتى الآن، عن سقوط 48 شخصاً جراء المواجهات مع الأمن.