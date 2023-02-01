«جوجل» تسابق الزمن لمواجهة انتشار «شات جي بي تي»

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنه بعد انتشار استخدام برنامج الدردشة الآلي"تشات جي بي تي"، بشكل واسع مؤخرا، عملت "جوجل" على مشروع ضمن وحدتها السحابية يسمى “أطلس”، وهو قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة انتشار البرنامج الجديد.

وتختبر "جوجل" منتجات دردشة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المحتمل أن تؤثر على إطلاق منتج عام في المستقبل. وهي تتضمن روبوت محادثة جديد وطريقة محتملة لدمجه في محرك بحث.

وتعمل الشركة على مشروع ضمن وحدتها السحابية يسمى "أطلس"، وهو عبارة عن جهد "رمز أحمر" للرد على "تشات جي بي تي" ، برنامج الدردشة الآلي ذو اللغة الكبيرة الذي أثار إعجاب الجمهور عندما تم طرحه أواخر العام الماضي.

تختبر "جوجل" أيضًا روبوت محادثة يسمى "Apprentice Bard"، حيث يمكن للموظفين طرح الأسئلة وتلقي إجابات مفصلة مشابهة لـ "تشات جي بي تي"، وقامت وحدة منتج أخرى باختبار تصميم سطح مكتب بحث جديد يمكن استخدامه في نموذج سؤال وجواب.

كان القادة يطلبون من المزيد من الموظفين الحصول على تعليقات حول الجهود المبذولة في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت "CNBC" إلى أن اطلعت على الوثائق الداخلية وتحدثت مع المصادر حول الجهود الجارية حالياً من قبل "جوجل"؛ لمواجهة التطبيق الجديد.

وتأتي اختبارات المنتج بعد اجتماع شامل حديث، حيث أثار الموظفون مخاوف بشأن الميزة التنافسية للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى الشعبية المفاجئة لـ"ChatGPT"، التي أطلقتها شركة "OpenAI"، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو تدعمها "Microsoft".