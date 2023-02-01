اعتماد نتيجة امتحانات الأول والثانى الثانوى بمدرسة مياه الإسكندرية

اعتمد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، مساء الثلاثاء، نتيجة امتحان نصف العام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ للصف الأول والثاني الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وتخطت نسبة النجاح 94% تمهيدًا لإعلانها الأربعاء 1 /2/ 2023.

وأكد المهندس أحمد جابر، أن المدرسة الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة وذوي خبرة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك إلى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصون من الشركة، وذلك يؤدى إلى نقل خبراتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية، والتي تؤهلهم لمواكبة التطور في استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.

وافتتحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في عام 2021، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية التعليمية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومحمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي.



وأكد المحافظ أن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى تعد طفرة جديدة للتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، كما أنها تخدم عدد من المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أهمية تطبيق تجربة المدرسة الفنية والتي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية تساير المعايير القومية والدولية ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن المدرسة الثانوية لشركة مياه الشرب جاءت وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واضاف أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل: تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.