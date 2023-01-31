الانتهاء من تصوير «البطة الصفرا» خلال 48 ساعة

قارب الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، والنجمة غادة عادل، على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمهما الجديد “البطة الصفرا”.

حيث يفصلهما 48 ساعة فقط على الانتهاء من العمل نهائياً وحدد صناع الفيلم بعد غد الخميس ليكون آخر أيام التصوير حتى يتفرغ الأبطال لأعمالهم الجديدة وخاصة المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

فيلم البطة الصفرا

يشارك محمد عبد الرحمن وغادة عادل في بطولة العمل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي.

العمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

ويعتبر هذا العمل الثاني الذي يجمع بين محمد عبد الرحمن وغادة عادل في السينما، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.