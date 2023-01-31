محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز

أصدر د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، الثلاثاء، حركة تنقلات جديده لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وذلك استكمالا للحركة الموسعة السابقة التي أصدرها محافظ الدقهلية لنواب رؤساء المركز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة، تستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة.

وقال مختار إن الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين مضيفا انها تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وتضمنت الحركة ندب محمد احمد ابراهيم طه نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب هاني احمد احمد عوض نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب ريهام حسن يوسف الحلو نائب رئيس مدينة محلة دمنه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب ياسر عبد النبي عباس نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب عاطف محمد محمد سعد وكيل مكتبه المنصورة العامة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة نبروه، وندب احمد فتحي حجازي رئاسة مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب عفاف علي سليمان محمد رئيس قرية صدقا بمركز تمي الامديد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب علي حامد علي جمعه مدير الشئون القانونية ببني عبيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب خالد السيد عبد الحميد السمري رئيس قرية الصلاحات ببني عبيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجماليه، وندب رانيا الشحات غنام رئيس قرية بطره بمركز طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب ناجي يحي صبري مدير الموارد البشرية بمركز المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب محمود متولي عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة،وندب عبده العربي صالح رئيس قرية الحوته بالمنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب احمد محمد محمد عنبر رئيس قرية الكفر الجديد بميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب ايمان السيد صالح اسماعيل رئيس قريه شها بمركز المنصورة للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنه، وندب محمد عبد الله السبروت رئاسة مركز ومدينه بلقاس للعمل سكرتير مركز ومدينة شربين.

كما تضمنت الحركة الغاء ندب محمد انور علي احمد من العمل نائب لرئيس حي غرب المنصورة وعودته الي جهة عمله الأصلية.