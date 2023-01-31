الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: تسليم 12 مدفعًا إضافيًا من نوع سيزار لدعم القوات الأوكرانية

وزير الجيوش الفرنسي
وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، عن أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعًا إضافيًا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لـ كييف.

وأوضح «لوكورنو» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى، يمولها صندوق الدعم البالغ قيمته 200 مليون يورو والذي أنشأته فرنسا.

وكان «لوكورنو» ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلز، قد أعلنا أمس الإثنين، عن أنّ بلديهما توصّلا إلى اتّفاق سيزوّدان بموجبه أوكرانيا قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لدعم كييف في تصدّيها للغزو الروسي.

وتابع: «سننتج بشكل مشترك آلاف القذائف من عيار 155 ملم»، بينما قال مارلز: هذا مشروع بقيمة ملايين الدولارات الأسترالية وهو تعاون جديد بين الصناعات الدفاعية الأسترالية والفرنسية.

وأضاف: "هذا جزء من جهود الدعم التي تقدمها أستراليا وفرنسا لأوكرانيا لضمان قدرتها على الاستمرار في هذا الصراع وإنهائه بشروطها".

وذكر الوزير الفرنسي أن الأمر يقضي "بتقديم مساعدة كبيرة وجهد مستمر زمنيا"، متوقعًا أن تتم عمليات التسليم الأولى خلال الربع الأول من 2023، لكنه رفض الخوض في تفاصيل العقد.

 

دبابة ثقيلة غربية

من جهته، أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم، أن بلاده ستتسلم "ما بين 120 و140"دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك: "في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية"، مذكّرًا بأن هذه الدبابات هي من طراز ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأمريكية.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عدد هذه الدبابات التي تعهّد حلفاؤها الغربيون بتقديمها لها.

وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو تزويد أوكرانيا 12 مدفع طراز سيزار الحرب الروسية ـ الأوكرانية تمويل صندوق الدعم

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وائل لطفي

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