رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فعاليات معسكر «ابدأ حلمك»

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات المعسكر التدريبي المكثف"ابدأ حلمك" لدعم رواد الأعمال، والذي يهدف إلى توطين فكر ريادة الأعمال بمحافظة سوهاج، وتعريف المتدربين بكيفية تطوير خطة العمل وقياس قابلية المشروع للتطوير، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.

وفي كلمته، أكد رئيس الجامعة أنه من خلال حاضنة مسار تسعى الجامعة إلى تحفيز وتمكين الشباب وأصحاب المشروعات من إعداد نماذج متميزة بشكل دقيق ومنظم، وتطوير خطة العمل وقياس العملاء المحتملين، إلى جانب توظيف قدرات الشباب الابتكارية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية في تشجيع المشروعات الخاصة والتي تمنح فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد الوطني.

أضاف عبدالخالق أنه عقب ختام المعسكر التدريبي سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والتي تتضمن تقديم استشارات فردية للمشروعات التي سيتم تقديمها، وذلك في الجوانب المالية والقانونية والتسويق، إضافة إلى خدمات التشبيك التي تقدمها حاضنة مسار بالجامعة، متمنياً لجميع الفرق المشاركة مزيداً من النجاح خلال مسيرتهم العملية.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، إلى أن المعسكر استمر علي مدار ٤ أيام، وشارك به ٤٠ فريق من رواد الأعمال من أبناء محافظة سوهاج، موضحاً أنه سيتم إختيار أفضل المشروعات للمشاركة في برنامج احتضان مسار والتابعة لمشروع " تحفيز الاقتصاديات التي يقودها الشباب" والممول من السفارة الهولندية، وذلك على مدار ٦ أشهر، كما سيتم اختيار أفضل المشروعات للمشاركة في مسابقة "ابدأ حلمك" والتي سيتم فيها تقديم منح عينية لأفضل ٣ مشروعات، ضمن مشروع " تمكين رائدات الأعمال في صعيد مصر من خلال خدمات تطوير الأعمال وروابط السوق" التابع للسفارة الكندية.

وذكر وائل رشاد خبير ريادة الأعمال والمدرب بالمعسكر، أن التدريب تناول كيفية إعداد خطة العمل للمشروعات ودراسة السوق وخطتة، واستعراض الأشكال القانونية والإدارية للمشروعات و خطة التكاليف، إضافة الي التدريب علي مهارات العرض والتقديم.