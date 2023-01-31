الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فعاليات معسكر «ابدأ حلمك»

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات المعسكر التدريبي المكثف"ابدأ حلمك" لدعم رواد الأعمال، والذي يهدف إلى توطين فكر ريادة الأعمال بمحافظة سوهاج، وتعريف المتدربين بكيفية تطوير خطة العمل وقياس قابلية المشروع للتطوير، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.

وفي كلمته، أكد رئيس الجامعة أنه من خلال حاضنة مسار تسعى الجامعة إلى تحفيز وتمكين الشباب وأصحاب المشروعات من إعداد نماذج متميزة بشكل دقيق ومنظم، وتطوير خطة العمل وقياس العملاء المحتملين، إلى جانب توظيف قدرات الشباب الابتكارية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية في تشجيع المشروعات الخاصة والتي تمنح فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد الوطني.

أضاف عبدالخالق أنه عقب ختام المعسكر التدريبي سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والتي تتضمن تقديم استشارات فردية للمشروعات التي سيتم تقديمها، وذلك في الجوانب المالية والقانونية والتسويق، إضافة إلى خدمات التشبيك التي تقدمها حاضنة مسار بالجامعة، متمنياً لجميع الفرق المشاركة مزيداً من النجاح خلال مسيرتهم العملية.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، إلى أن المعسكر استمر علي  مدار ٤ أيام، وشارك به ٤٠ فريق من رواد الأعمال من أبناء محافظة سوهاج، موضحاً  أنه سيتم إختيار أفضل المشروعات للمشاركة في برنامج احتضان مسار والتابعة لمشروع " تحفيز الاقتصاديات التي يقودها الشباب" والممول من السفارة الهولندية، وذلك على مدار ٦ أشهر، كما سيتم اختيار أفضل المشروعات للمشاركة في مسابقة "ابدأ حلمك" والتي سيتم فيها تقديم منح عينية لأفضل ٣ مشروعات، ضمن مشروع " تمكين رائدات الأعمال في صعيد مصر من خلال خدمات تطوير الأعمال وروابط السوق" التابع للسفارة الكندية.

وذكر وائل رشاد خبير ريادة الأعمال والمدرب بالمعسكر، أن التدريب تناول كيفية إعداد خطة العمل للمشروعات ودراسة السوق وخطتة، واستعراض الأشكال القانونية والإدارية للمشروعات و خطة التكاليف، إضافة الي التدريب علي مهارات العرض والتقديم.

أصحاب المشروعات استعراض إبدأ حلمك الابتكارية الاقتصاديات الاقتصاد الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

محمد الباز: الرئيس واجه الجماعة الإرهابية بشجاعة حفاظًا على الدولة

منسق المبادرة الرئاسية: فحص المقبلين على الزواج تشمل الأمراض الوراثية والمعدية وتقييمًا نفسيًا للطرفين

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

تساقط ثلوج وأمطار غزيرة على الإسكندرية ومتابعة ميدانية بنطاق الأحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى