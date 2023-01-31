ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب فى باكستان إلى 51 قتيلًا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق قارب في باكستان، اليوم الثلاثاء، إلى 51 قتيلًا، كما أفادت الشرطة، بعدما انقلب قارب محمل فوق طاقته ويقل تلاميذ مدرسة في مياه بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة فضل نعيم، لوكالة "فرانس برس"، أن الجثث التي انتشلت من مياه البحيرة تعود إلى 49 تلميذًا ومدرّسًا وقائد القارب.

ولقي 10 أطفال حتفهم، عندما انقلب قاربهم في بحيرة سد تندا الباكستانية في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.

وقال المتحدث باسم خدمات الإنقاذ، بلال فايزي، إنه تم انتشال 6 جثث حتى الآن، بينما تم إنقاذ 17 طفلًا ومعلمًا.

وذكر مسئولو الإنقاذ كذلك أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عامًا وكانوا جميعًا طلابًا في مدرسة دينية وذهبوا في رحلة ليوم واحد إلى السد.

وأشار فايزي إلى أن سبع سيارات إسعاف وأربعة قوارب وسيارتي إنقاذ وأكثر من 40 فردًا من خدمة الإنقاذ يشاركون في عملية البحث الجارية.