استطلاع رأى: 76% من الأمريكيين غير راضين عن الأوضاع فى الولايات المتحدة

كشف استطلاع جديد للرأى فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن عدم رضا غالبية المواطنين عن الأوضاع فى بلادهم.

وكشفت نتائج استطلاع مؤسسة “غالوب” الأمريكية، أن 76% من الأمريكيين غير راضين عن الأوضاع فى الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج، أن نسبة المؤيدين للحزب الجمهوري، من بين المصوتين المستائين من الأوضاع في الولايات المتحدة، 94%، مقابل 64%، من مؤيدي الحزب الديمقراطي الأمريكي.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 23% من الأمريكيين فقط، راضون عن الأوضاع في الولايات المتحدة.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 2 و22 يناير الجارى، وشارك فيه 1011 مواطنا أمريكيا، من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

استطلاع للرأي: نسبة تأييد الرئيس الأمريكي ترتفع لـ 44% منذ يوليو

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، كشف استطلاع جديد للرأي لوكالة رويترز وإبسوس، عن ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ما يقرب من 44%، بعد أن وصلت إلى 36 في يوليو الماضي، على الرغم من انتقادات بشأن التعامل مع المستندات السرية التي تم اكتشافها في مكتب سابق وفي منزله بولاية ديلاوير.

وأوضح الاستطلاع أن 44٪ من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن في المنصب، ويعد تصنيف الموافقة الجديد تغييرا ملحوظا عن أوائل هذا الشهر، عندما وصلت نسبة تأييده إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، حيث قفزت إلى 44.1٪.