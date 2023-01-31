«الحشاشون» و«الوهابية».. أبرز كتب الإسلام السياسي لمكتبة مدبولي بمعرض الكتاب

عملت مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع، على طرح عدد كبير جدا من الكتب المختلفة، وكان أبرز الكتب المطروحة في ملف الإسلام السياسي، هو كتاب الوهابية، وكتاب الحشاشون فرقة الثورة قي الدولة الإسلامية.

وفي هذا السياق؛ قال عبدالرحمن أحمد، أحد القائمين على جناح مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة ٢، بلازا ١، إن كتاب الوهابية للكاتب سامي قاسم امين المليجي، وكتاب الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الاسلام للكاتب برنارد لويس، والذي ترجمه الكاتب محمد العرب موسى، من أكثر الكتب مبيعا في ملف الإسلام السياسي.

وتابع أن سعرهم معا يصل لـ ١٨٠ جنيه، وذلك بخصم ٢٠٪ تقدمه المكتبة على كل كتبها المعروضة في الجناح.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.