الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سلسلة «الحياة الطيبة» الأكثر مبيعا في جناح دار نبراس للنشر بمعرض الكتاب

الكتب الهامة
الكتب الهامة

طرحت دار نبراس للنشر والتوزيع في قاعة ٢، بلازا ١، مجموعة من كتب سلسلة الحياة الطيبة، والتي تشمل عدد من الكتب الهامة، التي تساعد في التعامل مع الذهن، والطفلة العنيد، وترويض تفكير المخ، وغيرها من من الكتب التي تعمل على تعديل الشخصية وتحسن التصرفات الإنسانية.

وقال أحد القائمين على دار نبراس للنشر والتوزيع، لـ "الدستور"، إن مجموعة الشخصية الطيبة من أفضل الكتب المطروحة في الدار، وهي الأكثر مبيعا، وذلك لأنها مهمة جدا في تعديل السلوك الإنساني، معقبا: "يصل سعر المجموعة كاملة لـ ٥٠٠ جنيه".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

معرض الكتاب 2023 معرض الكتاب معرض الكتاب بالقاهرة معرض القاهرة للكتاب 2023 معرض القاهرة للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

«أمني» يكشف لغز اختطاف طفل واحتجازه في مزرعة مهجورة

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

3 فبراير .. «الاتصالات» تنظم الملتقى الأكبر لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023

رئيس الوزراء يتابع مستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

وزير الزراعة يتابع عمليات استكشاف وحصر الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

صور

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية بمعرض القاهرة الدولى

ندوة محمد الباز فى معرض الكتاب لمناقشة موسوعة «القتلة»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى