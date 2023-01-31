سلسلة «الحياة الطيبة» الأكثر مبيعا في جناح دار نبراس للنشر بمعرض الكتاب

طرحت دار نبراس للنشر والتوزيع في قاعة ٢، بلازا ١، مجموعة من كتب سلسلة الحياة الطيبة، والتي تشمل عدد من الكتب الهامة، التي تساعد في التعامل مع الذهن، والطفلة العنيد، وترويض تفكير المخ، وغيرها من من الكتب التي تعمل على تعديل الشخصية وتحسن التصرفات الإنسانية.

وقال أحد القائمين على دار نبراس للنشر والتوزيع، لـ "الدستور"، إن مجموعة الشخصية الطيبة من أفضل الكتب المطروحة في الدار، وهي الأكثر مبيعا، وذلك لأنها مهمة جدا في تعديل السلوك الإنساني، معقبا: "يصل سعر المجموعة كاملة لـ ٥٠٠ جنيه".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.