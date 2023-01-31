«بلينكن» يؤكد من الضفة دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية، خلال جولة بالمنطقة يدعو خلالها لنزع فتيل العنف المتصاعد، ويعيد التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وحث "بلينكن" الجانبين على التهدئة، ومن المتوقع أن يكرر ذات الرسالة في اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.



وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر مداهمة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، في عمق مخيم اللاجئين في مدينة جنين، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين.

وشهد شهر يناير الجاري، استشهاد 35 فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أكثر الشهور دموية منذ عام 2015، بينما يقول مسئولون إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية ازدادت أيضًا.



وإلى جانب تجديد الدعوة إلى التهدئة وتأكيد دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، من المتوقع أن يناقش بلينكن سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.