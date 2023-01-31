الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«المؤتمر»: إشادة بلينكن بلجنة العفو الرئاسي يؤكد على أن مصر في مرحلة النفوذ

سامح لطفي
سامح لطفي

قال سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، إن مصر استطاعت في عهد الرئيس السيسي أن تنتقل من مرحلة التوازن لمرحلة النفوذ أي أنها فاعلة ومشاركة بشكل رئيسي في كافة الملفات والقضايا العربية والإقليمية والدولية مما جعل الجميع يحترمها ويدرك تماما أنها رقم صعب في المعادلة العالمية لذا فتصريحات بلينكن حول تطور الملف الحقوقي في مصر منطقية ومنصفة.

وأضاف لطفي، في بيان له، أن لجنة العفو الرئاسي وبناءا على تعليمات الرئيس السيسي بذلت جهدا كبيرا في إرساء وإعلاء قيم ومبادىء حقوق الإنسان خاصة أنها ساهمت في الإفراج عن 1200 من السجناء حتى الآن بل ودمجهم في المجتمع ومعالجة الآثار السلبية أو أية أضرار واقعة عليهم وهو ما جعل بلينكن يشيد بها عدلا وإنصافا لها.

وأكد لطفي على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي تنوع اتجاهاتها في العلاقات والسياسات الخارجية وضع أمريكا أمام خيار وحيد وهو احترام القرارات والخطط والسياسات والرؤى المصرية وعدم التدخل في شؤونها وهو ما صرح به بلينكن.

وتقدم لطفي بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية التي حققت نجاحات مبهرة جعلت الجميع يقبل مصر بكامل استقلاليتها وإرادتها.

من جهته، قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمل لجنة العفو الرئاسي شهادة دولية مهمة، لافتًا إلى أن خطوات لجنة العفو أصبحت يراها وتقدرها الجهات الدولية.

وأضاف عبدالعزيز، أنه في كل محفل التقي فيه أي مسئول غربي إلا وجد اهتمامًا كبيرًا بعمل اللجنة، وما قدمته من إنجازات، حيث أسهمت في الإفراج عن ١٢٠٠ شاب، وبدأت عملًا طموحًا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم.

وأكد أنه لم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي ولجهود إعادة الدمج والتأهيل، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير للرئيس ولكل الجهات المعنية بالدولة التي تتعاون بكل إخلاص مع لجنة العفو.

الدبلوماسية المصرية الرئيس السيسي العفو الرئاسي القضايا العربية والإقليمية الملف الحقوقي حزب المؤتمر حقوق الانسان

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وائل لطفي

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