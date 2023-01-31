الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: إشادة بلينكن بالعفو الرئاسى عكست الإرادة السياسية فى تعزيز مسار حقوق الإنسان

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

اعتبر المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمل لجنة العفو الرئاسي وجلسات الحوار الوطني شهادة دولية مهمة، والتي تعكس صحة المسار الذي تتخذه القيادة السياسية في دعم وتعزيز مسار حقوق الإنسان، ووجود إرادة جادة في إنهاء هذا الملف والانفتاح على كل الأطراف السياسية بمد جسور التواصل والمشاركة للجميع، بتوطيد أواصر الديمقراطية والسلم المجتمعي.

ولفت إلى أن نجاح لجنة العفو الرئاسي بخروج ما يتجاوز 1200 شخص، جاء نتاج عمل منتظم للجنة بناء على دعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، وتعاون كل الأجهزة والجهات المعنية مع اللجنة لتمكينها من تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن تلك الجهود أصبحت ملموسة للجميع بالداخل والخارج، لاسيما أنها توسعت لتشمل العمل من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة من جديد والسعي لعودتهم لأعمالهم وجامعاتهم، بما يمنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع.

وقال العسال، إن تلك الخطوات الإيجابية كان لها دور في إحراز تقدم كبير بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي نبع من قناعة راسخة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وبذل الجهد للوفاء بما قطعته الدولة على نفسها في منح هؤلاء الشباب قبلة حياة جديدة بالمجتمع، معتبرًا أن الدعم الرئاسي الذي لا يتوقف لهذا الملف يشكل قوة دفع مبشرة لمواصلة اللجنة عملها في فحص وخروج دفعات أخرى، وتأهيل ودمج المفرج عنهم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لقاء الرئيس السيسي، بوزير الخارجية الأمريكية، عكس مركزية القضية الفلسطينية للدولة المصرية، والسعي الدائم من القيادة السياسية لإرساء السلام بالمنطقة ووضع حل سياسي مستدام، مشيرًا إلى أن ذلك أبرز دور مصر الريادي بالمنطقة، والتى تعتبر مركز ثقل بمنطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به، والحرص المتبادل على تعميق الشراكات الاستراتيجية. 

الحوار الوطنى الخارجية الامريكي الرئيس الرئيس السيسي أنتوني بلينكن

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وائل لطفي

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