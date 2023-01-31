الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس «البارالمبية الأسيوية»: لا خوف على أصحاب الهمم في عهد الرئيس السيسي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الأسيوية، بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية ودعم أصحاب الهمم و تسخير كافة الإمكانيات لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة، معربا عن فخره بما يقوم بة خاصة في ظل مشاركته في مؤتمر '"قادرون باختلاف " حيث ترك الرئيس السيسي أثرا كبيراً في نفسه .

و أضاف العصيمي على هامش توقيع بروتوكول بين اللجنة البارالمبية الأسيوية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية بحضور رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، أن ملف ذوي الهمم أصبح  من الملفات ذات الأولوية في مصر في ظل اهتمام القيادة المصرية، مشيراً إلى سعادته  بالتعاون مع مصر في ملف الإعاقة وتكثيف الأنشطة المشتركة  بين الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، و اللجنة البارالمبية الأسيوية،  وتعاون مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن  مصر و الإمارات لديهم علاقات طيبة ومثمرة  أعطت مثال قوي  للتعاون المستمر على كافة الأصعدة  مع إعطاء اهتمام كبير لأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن  ما تقوم به  دولة الإمارات أمر نفتخر بيه لاهتمام الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، ودعمه وعطاءه المستمر.

وقال العصيمي، إنه لا خوف على أصحاب الهمم في مصر،  فدائما ما تحمل مصر البشائر ، ورئيس مصر له تأثير ليس في شؤون مصر العامة، و إنما في شؤوننا نحن أيضا، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي سينقل مصر إلى مكانة عالية .

وأشار، إلى أن اللجنة البارالمبية الأسيوية لديها  مشاريع تنموية كثيرة ، تضع أصحاب الهمم على الطريق ، فكل شخص من أصحاب الهمم لديه مارد، سيظهر في الصحة والتعليم والاستثمار، و ستشهد الفترة المقبلة  توقيع عدة مشاريع ، وأمور بها خير لهذه الفئة، لافتا إلى أنه بصفته رئيس اللجنة البارالمبية الأسيوية فهو مسؤول عن ٤٥ دولة ، لها ٢٤٠ مليون من أصحاب ذوى الهمم ، وسيسعى لخلق مجتمع بدون شخص معاق.

وقالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، إنه لولا دعم الرئيس السيسي الكبير لهذه الفئة لما وصلنا لهذه الصورة، وما حققنا هذا لذوى الهمم.

و أعربت مبدى، عن سعادتها لتوقيع هذا البرتوكول بين اللجنة البارالمبية الأسيوية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية،  والذي سيحقق ويلبي العديد من أهداف أصحاب الهمم ليس في مصر و الإمارات فقط و إنما في العديد من الدول.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى قد قامت بتكريم رئيس اللجنة البارالمبية الأسيوية ماجد العصيمي، تقديراً لجهوده  وجهود اللجنة لدعم ذوي الهمم في مصر والعديد من الدول.

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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