المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة ترويج مخدر الحشيش بدائرة قسم المطرية.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام "مسجل خطر"له معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبتفيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر المطرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق.