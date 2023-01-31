الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة «وحدات التكييف» بالقاهرة

سقوط عصابة
سقوط عصابة

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة وحدات التكييف الخارجية، بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد روسى وطلقتان من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأقر أحدهما بحيازته للسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى .

وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة وحدات التكييف من العقارات بذات الأسلوب.

واعترفا بارتكاب واقعتى "سرقة"، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية، عامل خردة، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، و"سيارة نقل" أقر باستخدامها فى نقل المسروقات للمخزن ملكه.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة وحدات التكييف الخارجية سرقة مباحث القاهرة تشكيل عصابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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