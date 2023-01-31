«سنشد عضدك بأخيك».. لينا تساند شقيقتها في التجول بمعرض الكتاب

«سنشد عضدك بأخيك».. بهذه الجملة بدأت «لينا» الطالبة في الصف الثاني الثانوي، حديثها عن شقيقتها «سما» في الصف الثاني الإعدادي، التي جاءت لأول مرة معرض الكتاب وهي قدميها مكسورة نتيجة حادث وتتجول في معرض الكتاب على كرسي متحرك.

تقول «لينا» في تصريحات لـ«الدستور»: «شجعت شقيقتي على النزول رغم حالتها لأننا نحب المعرض ونأتي كل عام.. نأتي كل عام مع أسرتنا ونشتري العديد من الكتب سواء للكتاب العرب أو الكتب المترجمة بالإضافة إلى شراء الكتب الخارجية».

وأضافت: «منبهرة بهذا الكم الهائل من المواطنين في المعرض ومنبهرة بالأشياء الجديدة والتفاصيل الجديدة وورش الأطفال المجانية».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.