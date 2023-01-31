الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«سنشد عضدك بأخيك».. لينا تساند شقيقتها في التجول بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

«سنشد عضدك بأخيك».. بهذه الجملة بدأت «لينا» الطالبة في الصف الثاني الثانوي، حديثها عن شقيقتها «سما» في الصف الثاني الإعدادي، التي جاءت لأول مرة معرض الكتاب وهي قدميها مكسورة نتيجة حادث وتتجول في معرض الكتاب على كرسي متحرك.

تقول «لينا» في تصريحات لـ«الدستور»: «شجعت شقيقتي على النزول رغم حالتها لأننا نحب المعرض ونأتي كل عام.. نأتي كل عام مع أسرتنا ونشتري العديد من الكتب سواء للكتاب العرب أو الكتب المترجمة بالإضافة إلى شراء الكتب الخارجية».

وأضافت: «منبهرة بهذا الكم الهائل من المواطنين في المعرض ومنبهرة بالأشياء الجديدة والتفاصيل الجديدة وورش الأطفال المجانية».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

معرض الكتاب أجنحة معرض الكتاب اجنحة معرض الكتاب 2023 مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 54 فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

استقرار سعر شيكارة الأسمنت أثناء التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء 31 يناير

متابعة الأسواق والمرور على زراعات القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

حظك اليوم.. التوقعات الفلكية للأبراج المائية الثلاثاء 31 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

«صُحبة القراءة» تجتمع فى معرض الكتاب

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

محطة تل أبيب

المزيد

الدين العام فى إسرائيل يتجاوز 60% من حجم اقتصادها بنهاية عام 2022

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقى ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى