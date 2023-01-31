«الصحة» تكشف الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهمية تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحة أنه يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة، خاصة للفئات المعرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا تشمل؛ الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي، فيروس نقص المناعة البشري(HIV)، مرض الإيدز(AIDS)، داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وأضافت أن القئمة تشمل أيضًا مرض القلب، التليف الكيسي، أمراض الكلى أو الكبد، الربو، مرضى السكر، السمنة، مرض السكر وعلاجه.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قد أكد أن هناك عددًا كبيرًا منتشرًا من المتحورات لفيروس كورونا، موضحًا أن كل الفيروسات تتحور وتصنع نسخًا من نفسها لتعيش وتنتشر وتحدث أغلب هذه التحورات بشكل عشوائي، متابعًا أن المتحور أوميكرون نتج عنه مجموعة من السلالات والتحورات الفرعية، ومنظمة الصحة العالمية لم تصف أي واحد من هذه المتحورات بأنه "مثير للقلق".

وقال عبدالغفار إن منظمة الصحة العالمية والأنظمة الصحية في الدول تراقب هذه التحورات بشكل دقيق، لافتًا إلى أن أحدث المتحورات اكتشافًا كان في أغسطس 2022، وأن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود متحورات جديدة لمتحورات كورونا ليس له أساس من الصحة.

وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة المصرية لديها نظام مراقبة وترصد قوي وتتابع بكل دقة مع كل المنظمات الصحية الدولية والقرارات الصحية تؤخذ وفق الأدلة العلمية، ولا يوجد تغيير في الإجراءات الاحترازية في المطارات أو الموانئ المصرية.

وأوصى عبدالغفار باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، والتي تشمل التهوية الجيدة، والتطهير المستمر، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر عليه 6 أشهر وعمره أقل من 60 ولا يعاني من أمراض مزمنة، وخاصة كبار السن من تجاوز الـ60 ومر عليه 3 أشهر ولديه أمراض مزمنة.