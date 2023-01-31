برلماني: جولات الرئيس بدول آسيا ستكون نقطة جذب المزيد من الاستثمارات

أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن زيارات الرئيس السيسي لدول قارة آسيا والتي بدأت من الهند إلى أذربيجان ثم أرمينيا، تحمل طابعا سياسيا واقتصاديا، حيث تساهم في فتح آفاق التعاون و الشراكة في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الخبرات.



وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن جولة الرئيس السيسي الخارجية لآسيا جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وسط العديد من الأحداث العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا أن الجولة تعد نقطة انطلاق قوية في جذب المزيد من الاستثمارات.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي تناولت موضوعات هامة حيث تغطي مجالات مختلفة سياسية و اقتصادية، معقبا: البعد الاقتصادي والتنموي كان حاضرا بقوة في المباحثات التي تمت؛ وهو ما يؤثر إيجابيا على شعوب البلدان.



وتابع النائب عمرو هندي: جولة الرئيس السيسي التي قام بها تدعم في المقام الأول سياسة التوجه نحو الشرق، باعتبارها أحد الجوانب الهامة في سياسة مصر الخارجية، بما يحقق نوعا من المرونة والتوازن في السياسة الخارجية للدولة المصرية، حيث لم تعد تقتصرعلى عدد من الدول.