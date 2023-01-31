الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: جولات الرئيس بدول آسيا ستكون نقطة جذب المزيد من الاستثمارات

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن زيارات الرئيس السيسي لدول قارة آسيا والتي بدأت من الهند إلى أذربيجان ثم أرمينيا، تحمل طابعا سياسيا واقتصاديا، حيث تساهم في فتح آفاق التعاون و الشراكة في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الخبرات.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن جولة الرئيس السيسي الخارجية لآسيا جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وسط العديد من الأحداث العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا أن الجولة تعد  نقطة انطلاق قوية في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي تناولت موضوعات هامة حيث  تغطي مجالات مختلفة سياسية و اقتصادية، معقبا: البعد الاقتصادي والتنموي كان حاضرا بقوة في المباحثات التي تمت؛ وهو ما يؤثر إيجابيا على  شعوب البلدان.

وتابع النائب عمرو هندي: جولة الرئيس السيسي التي قام بها  تدعم في المقام الأول سياسة التوجه نحو الشرق، باعتبارها أحد الجوانب الهامة في سياسة مصر الخارجية، بما يحقق نوعا من المرونة والتوازن في السياسة الخارجية للدولة المصرية، حيث لم تعد تقتصرعلى عدد من الدول.

النائب عمرو هندي مجلس النواب الرئيس السيسي الهند أذربيجان أرمينيا السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

محاكمة مرتضى منصور فى سب و قذف الإعلامى عمرو أديب

بشرة للمعتمرين.. كيف تحجز تأشيرة عمرة مجانية؟

حُبست بتهم خطيرة.. تفاصيل مثيرة فى حياة «ملكة جمال العشوائيات»

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الدين العام فى إسرائيل يتجاوز 60% من حجم اقتصادها بنهاية عام 2022

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقى ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى