رسائل الـ SMS.. تفاصيل خدمة جديدة من «التموين» لمنع تلاعب التجار

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بضرورة تسجيل الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أو مصر الرقمية من أجل الاستفادة من خدمة الـ sms ".

وأكدت هالة غراب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن رسائل الـ sms تمنع التلاعب من أي تاجر جشع، حيث يربط المواطن رقم الهاتف بوارة التموين للتعرف على السلع التي صرفها من البقال ونسبة هامش ربح التاجر والكميات التي حصل عليها.

وقالت هالة غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "بعد صرف المواطن للسلع التموينية سوف تصل له رسالة على الموبايل موضح بها الكميات التي صرفها ونسبة هامش ربح التاجر وقيمة الدعم ".

وتابعت هالة غراب: "في ظل تحول الدولة رقميا تتجه ايضا وزارة التموين للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على بون صرف السلع التموينية الورقي".