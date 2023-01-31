عماد رشاد يقدم نصيحة لحياة زوجية سعيدة

وجه الفنان عماد رشاد، نصيحة هامة لجمهوره في كيفية التعامل مع الآخرين، قائلاً: "عامل الناس كأنك عاطفي حتى لو مكنتش عاطفي، هتلاقيهم هما كمان بيعاملوك بنفس الطريقة أيضاً، فتشعر بالسعادة".

وأضاف عماد رشاد، خلال لقاءه ببرنامج “واحد من الناس”، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "أنا شخص عاطفي ومش عيب إني أعترف بأني عاطفي، وأنا بعرف أعمل أكل حلو أوي، فمستحيل مراتي تلاقيني مجهز أكل حلو على ضوء الشموع ومشغل مزيكا، وتزقني وتعدي من جنبي، مش معقولة يعني، لكن أكيد هطبطب عليا، معقبا: "أنا بعمل ده، بشبع أحاسيسي، وفي نفس الوقت بشد اللي معايا عشان يكون على نفس المستوى، فنعيش أريح مع بعض".

وتابع: "لو مراتي مثلا عايزة حاجة تتعمل بشكل معين، وأنا عايز حاجة مختلفة، أقولها حاضر زي ما أنتي عايزة، وأول ما تديني ظهرها أعمل اللي أنا عايزه، وبالتالي أنا بريحها، الحكاية مش صعبة أنك تعيش في بيت كله حب وسلام، سهلة جداً، أعمل إللي أنت عايزه بس قولها حاضر".