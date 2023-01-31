وزير دفاع بريطانيا: الدبابات الممنوحة لأوكرانيا تصل خط المواجهة مايو المقبل

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الدبابات الممنوحة لأوكرانيا ستصل إلى خط المواجهة مايو المقبل.



وقال الوزير البريطاني -ردا على سؤال في البرلمان البريطاني حول نشر 14 دبابة "تشالنجر" في ساحة المعركة بأوكرانيا بحسب ما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- إنه "سيكون هذا الجانب من الصيف أو مايو المقبل".



وأضاف أن أسبابا أمنية منعته من تحديد الجدول الزمني لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات، وأن التدريب سيبدأ بإرشادات حول تشغيل المركبات الفردية قبل التقدم إلى كيفية القتال في التشكيل.



وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس الأحد وصول أطقم الدبابات الأوكرانية للعاصمة البريطانية لندن لبدء التدريب على قتالهم المستمر ضد روسيا.



وأوضحت الدفاع البريطانية عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، أن" المملكة المتحدة ستوفر دبابات "تشالنجر 2" لأوكرانيا جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة العالمية ما يدل على قوة الدعم لأوكرانيا على المستوى الدولي".