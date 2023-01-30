مارس المقبل.. عمر خيرت يحيى حفلين موسيقيين فى الإسكندرية

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين موسيقيين على مدار يومي 3 و4 مارس المقبل، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية.

وتقام الحفلتين في المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة 8 مساءً.

ونشر خيرت بوست عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترويجي للحفل، حيث كتب: "بعد طول انتظار وشوق.. وحشتونا، استعدوا.. أنتم على موعد الفنان عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، الجمعة والسبت 3 و4 مارس، بمكتبة الإسكندرية - قاعة المؤتمرات - المسرح الكبير - الساعة 8 مساء".

كما يحيى الموسيقار الكبير حفلين موسيقيين يومي 3 و 4 فبراير المقبل بأوبرا دبي، ضمن الاحتفالات بعيد الحب، ويقدم مجموعة كبيرة من أشهر مؤلفاته الموسيقية.

ويحيى الموسيقار عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 20 شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.