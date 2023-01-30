الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحفيين» تُحيى الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق.. السبت

الكاتب الراحل ياسر
الكاتب الراحل ياسر رزق

تُحيي نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، في الخامسة من مساء السبت المقبل الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، النقابي القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصري اليوم السابق.

ويرحب مجلس النقابة بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة في إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهني مشرف، وعطاء نقابي ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999 وحتى العام 2011، والذي اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذي قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.

نقابة الصحفيين ياسر رزق مؤسسة أخبار اليوم جريدة المصري مجلس النقابة

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