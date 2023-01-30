الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: اختيار القيادات المحلية الجديدة بعيدًا عن المجاملات

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

َترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لتقيم المتقدمين لشغل وظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن، والذى وصل عددهم إلى 59 متقدم بعد الإعلان عنها حيث جارى إجراء المقابلات الشخصية المباشرة مع المتقدمين على مدار 3 أيام لإختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظيفة وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً. 

وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب منهم للإرتقاء بمنظومة العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى، ووفقًا لرؤية مصر 2030. 

وجاء ذلك فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية. 

وكشف محافظ أسوان أن القيادات المحلية الجديدة سيتم إختيارها بعيداً عن المجاملات بلجنة متميزة ومحايدة ضمت المتخصصين، علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والالتزام الإداري والشخصي من خلال الجهات الرقابية والأمنية. 

ولفت المحافظ إلى أن هذه التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة للقيادات الجديدة يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات، حتى تستطيع الإلمام بمهامهم، ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات. 

وأكد محافظ  أسوان أن الإختيار تم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة وخاصة الإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

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