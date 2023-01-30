فى عيد زواجه الـ20.. على الحجار: «هى مرايتى ووجودها مصدر تفاؤل»

عبر المطرب علي الحجار عن سعادته الكبيرة بمرور 20 عامًا على زواجه الذي غلبت عليه مشاعر الحب والمودة والصداقة.

الزواج والحب

وأكد "الحجار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه احتفل داخل منزله ومع عائلته وأصدقائه بمرور 20 عامًا على زواجه، قائلًا: "التجمع كان عائلي.. وكان فيه حالة من الفرحة في عيون كل المتواجدين".

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وأضاف أن زوجته تحرص دائمًا على تقديم الدعم له ومصارحته برأيها في كل المواقف، مؤكدًا: "مسميها أبلة الناظرة بسبب ملاحظاتها الكتيرة علشان أصلح عيوبي.. وجودها مصدر تفاؤل فهي مراية حقيقية ليا وعلشان كدا بتكون حاضرة في كل حفلاتي وبتديني بيان تفصيلي عن الحفلة بكل ما فيها من مميزات وعيوب".

وفي السياق ذاته، قالت "هدى" زوجة الفنان علي الحجار، إنها تحرص كل الحرص على أن يظهر زوجها بالشكل الذي يليق به وبمكانته، قائلة: "بحب أشوفه بأحسن صورة".