الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

الشحات: سعيد بالمشاركة الثالثة فى المونديال.. وأحلم بميدالية جديدة مع الأهلى

حسين الشحات
حسين الشحات

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، متمنيًا تحقيق إنجاز جديد مع النادي يحسب له مع زملائه لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للفريق في كل خطوة.

وأضاف الشحات قائلًا: «شرف لي أنني حققت الميدالية البرونزية مرتين مع الأهلي، وقبل الانضمام للأهلي حصلت على الميدالية الفضية، واليوم أصبحت أحلم بالميدالية الذهبية بقميص الأهلي. وهذا الشعور لدى جميع زملائي بالفريق، أصبحنا نحلم بإنجاز جديد يليق باسم الأهلي وجماهيره».

واستكمل اللاعب حديثه: «مباراة أوكلاند سيتي لن تكون سهلة على الإطلاق، نحن ضمن سبعة فرق من الأفضل في العالم ولن تكون هناك مواجهة سهلة على أي فريق».

وأشار إلى أن الفوز على فريق أوكلاند هو أهم شيء يفكر فيه اللاعبون والجهاز الفني حاليًّا، لتقديم انطلاقة تسهم في استمرار الفريق بالبطولة والسعي نحو أهدافه.

وتمنى حسين الشحات أن يحالف التوفيق الأهلي في البطولة الحالية للذهاب بعيدًا والحصول على ميدالية جديدة تليق باسم النادي وتسعد الجماهير.

وأضاف الشحات: «أسرتي تدعمني كثيرًا، خصوصًا في حب الأهلي ومساندتهم لي، وأتمنى أن يكون لي دور في إنجاز جديد يسعدهم في البطولة الحالية».

وأتم الشحات حديثه: «فخور بدعم جمهور الأهلي لنا دائمًا، وهذا كان له مردود كبير خلال الشهور الماضية. أتمنى أن يملأ الجمهور المدرجات مساء الأربعاء في المغرب ونعدهم ببذل كل ما في وسعنا لإسعادهم».

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

حسين الشحات مونديال الاندية الاهلى السويسري مارسيل كولر أخبار المغرب

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