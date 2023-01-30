جمال عبدالحميد: شريهان أنقذت محمد هنيدى من كارثة كبيرة

قال المخرج جمال عبد الحميد، إن شريهان صورت الفوازير معه بعد الحادثة الشهيرة التى تعرضت لها وانتهاء فترة علاجها بالخارج.

وأضاف عبد المجيد خلال فعاليات قاعة "صلاح جاهين" ببلازا ١، التى بدأت منذ قليل، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤، وتديرها بسنت الحسيني، أن شريهان صديقة غالية ربطته صداقة أسرية معها، مشيرا إلى أنها فنانة تقوم بالعديد من الأعمال الخيرية، معقبا: "فاتحة بيوت ناس كتير".

وأشار عبدالحميد، إلى أنه عند تصويرها أحد أجزاء فوازير "حاجات ومحتاجات" عرض عليها ثلاث فنانين للعمل معها وهم محمد هنيدى، علاء مرسى، عهدى صادق، إلا أنها رفضت هنيدى فى البداية، إلا أنها بعد ذلك وافقت على عملهم معها.

وتابع أنه فى أحد أيام التصوير ذهب إليه علاء مرسى ليبلغه بوفاة محمد هنيدى فى غرفته فذهب مسرعا إليه ليجد عهدى صادق وجنبه هنيدى فاقدا للوعى فأخذه وذهب به إلى مستشفى بولاق العام ليكتشف أنه تعاطى بعض المواد التي تستدعي عمل محضر له إلا أن الفنانة شريهان طلبت من الضابط عدم إجراء محضر له حفاظا على مستقبله.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.