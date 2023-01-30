الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«حقوق إنسان النواب»: إشادة وزير الخارجية الأمريكي بلجنة العفو شهادة دولية هامة

محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز

قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمل لجنة العفو الرئاسي شهادة دولية هامة، لافتا إلى أن خطوات لجنة العفو أصبحت يراها وتقدرها الجهات الدولية.

وأضاف عبد العزيز، أنه في كل محفل التقي فيه أي مسؤول غربي إلا وجد اهتماما كبيرا بعمل اللجنة، وما قدمته من إنجازات حيث ساهمت في الإفراج عن ١٢٠٠ شاب، وبدأت عملا طموحا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم.

وأكد أنه لم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي ولجهود إعادة الدمج والتأهيل، متوجها بخالص الشكر والتقدير للرئيس ولكافة الجهات المعنية بالدولة والتي تتعاون بكل إخلاص مع لجنة العفو.

الاستمرار في العمل الجهات المعنية بالدولة الخارجية الامريكي العفو الرئاسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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