الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد موقع إنشاء فرع الجامعة بالوادي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد الموقع المقترح

أجرى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، الموقعَ المقترح لإنشاء فرع الجامعة بمحافظة الوادي الجديد، ورافقة المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ضرورة معاينة الموقع؛ تمهيدًا لدراسة التفاصيل المتعلقة بإنشاء الفرع والوقوف على مدى توافر المقومات الفنية والخدمية والبشرية اللازمة، وذلك بعد موافقة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إنشاء فرع الجامعة بالوادي الجديد؛ تلبيةً لرغبة المحافظة إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة موط بمحافظة الوادي الجديد.

وضم الوفد كلًّا من: الدكتور عبد المحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين والدعوة، والدكتور محمد عبد الجواد، والدكتور حسين عبد الرشيد، من كلية أصول الدين والدعوة، والمحاسب محمد شحاتة، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس النواب، والدكتور وليد صابر، والدكتور أحمد يوسف، عضوي المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة، والمهندس حازم أحمد عبد الرحيم، من الإدارة الهندسية بأسيوط، والمهندس محمد عبد الحميد، من المركز الهندسي، والأستاذ جمال طاهر، من مكتب نائب رئيس الجامعة، والأستاذ أحمد شمس، مدير إدارة الشئون القانونية، والأستاذ مصطفى أحمد، مدير إدارة الأمن، والأستاذ محمود عابد، بالعلاقات العامة؛ حيث قاموا بتفقد الموقع المقترح على الطبيعة؛ لدراسة إمكانية إنشاء الفرع في القريب العاجل.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أصالة الموقع وسلامته

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