إقبال ملحوظ على التقاط الصور التذكارية بمعرض القاهرة للكتاب

حرص عدد من المواطنين خاصة الشباب من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، على التقاط صور تذكارية مع كتبهم التي قرروا انتقاءها من دور النشر.

وقال عبدالله محمد، 22 عامًا، أحد سكان محافظة القاهرة، في حديثه لـ"الدستور"، إنه أتى للمعرض لحضور عدد من الندوات، وشراء بعض الكتب لقراءتها طوال العام، وكذلك التقاط الصور التذكارية مع الأصدقاء.



وتابع أن الحضور هذا العام كبير جدًا، وهذا الأمر يجعل المكان يئج بالبهجة والسرور، ما يجعل الجميع يشعر بالألفة والسعادة، معقبًا: "الورش والأنشطة التفاعلية لدور العرض في الصالات، لطيفة وتجذب الجميع".



وأضاف عبدالكريم محمود، البالغ من العمر 20 عامًا، القاطن في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، أن الحضور لمعرض الكتاب بمثابة تغيير للأجواء اليومية، خاصة وأن المعرض تم بعد الانتهاء من امتحانات نصف العام، لذلك فأغلب الطلاب حرصوا على الحضور.



في ذات السياق، قال عادل محمود، القاطن في محافظة الجيزة، إنه جاء مع شقيقه لحضور الندوات والأنشطة التفاعلية بالمعرض.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.