الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال ملحوظ على التقاط الصور التذكارية بمعرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرص عدد من المواطنين خاصة الشباب من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، على التقاط صور تذكارية مع كتبهم التي قرروا انتقاءها من دور النشر.

وقال عبدالله محمد، 22 عامًا، أحد سكان محافظة القاهرة، في حديثه لـ"الدستور"، إنه أتى للمعرض لحضور عدد من الندوات، وشراء بعض الكتب لقراءتها طوال العام، وكذلك التقاط الصور التذكارية مع الأصدقاء.

وتابع أن الحضور هذا العام كبير جدًا، وهذا الأمر يجعل المكان يئج بالبهجة والسرور، ما يجعل الجميع يشعر بالألفة والسعادة، معقبًا: "الورش والأنشطة التفاعلية لدور العرض في الصالات، لطيفة وتجذب الجميع".

وأضاف عبدالكريم محمود، البالغ من العمر 20 عامًا، القاطن في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، أن الحضور لمعرض الكتاب بمثابة تغيير للأجواء اليومية، خاصة وأن المعرض تم بعد الانتهاء من امتحانات نصف العام، لذلك فأغلب الطلاب حرصوا على الحضور.

في ذات السياق، قال عادل محمود، القاطن في محافظة الجيزة، إنه جاء مع شقيقه لحضور الندوات والأنشطة التفاعلية بالمعرض.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

التجمع الخامس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الراحل صلاح جاهين الفعاليات الثقافية والفنية المملكة الأردنية ضيف شرف صورتك في المعرض ضيف شرف المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54

مواد متعلقة

«حياة كريمة» تطلق مبادرة «يدوم الفرح» لتجهيز 100 عروسة فى الوادى

تعرف على أبرز المساجد المطورة في البحيرة

منسق «حياة كريمة» بالجيزة: فصول محو الأمية تضم 1000 طالب من مختلف الأعمار

تعرف على موعد القوافل المجانية لحياة كريمة في القرى النائية

أهالى قرية البربا عن إنجازات «حياة كريمة»: مراكز شباب جديدة بأجهزة رياضية حديثة

بتكلفة 5 مليون و745 ألف جنيه.. تطوير المرافق الخدمية في محافظة الشرقية

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تطوير المرافق الصحية فى الشرقية

فريق «حياة كريمة» يتابع نسب تنفيذ المشروعات في قرية برج العرب القديم بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«التموين»: طرح الزيت المدعم 800 مللي بـ 25 جنيها ولحوم بـ135 للكيلو

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

صور

أطفال معرض الكتاب: القراءة من أول السطر

أمسية شعرية لـ أحمد المريخى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

ازدحام فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس